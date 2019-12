Magseis Fairfield med fornyelse av kontraktsforhold

Magseis Fairfield har annonserte mandag at Equinor Energy har fornyet operasjonelle kontraktsforhold for reservoarovervåkingen (PRM) for Snorre og Grane-feltene for ytterligere fire år.

Reservoarovervåkningssystemet ble utviklet og levert i 2013, og har siden vært drevet av Magseis Fairfield for å ta innhente 4D-seismikk rundt anleggene til Equinor.

Kontraktsforholdet er bestemt under Equinors rammebetingelser og strekker seg utover operasjonelle aktiviteter ved at systemet også kan benyttes til flere typer eiendeler og forskjellige konfigurasjoner.

Magseis Fairfield-aksjen er opp 11,92 prosent til 4,79 kroner pr. aksje ved 15.45-tiden mandag. Siden nyttår har aksjen falt 67,85 prosent på Oslo Børs.