Nok en storaksjonær dumper Axxis Geo Solutions

Jogeir Romestrand, har gjennom selskapet Rome As vært en av selskapets største aksjonærer siden før selskapet gikk på børs i juli.

Lille julaften solgte Romestrand 3.699.257 aksjer i selskapet, og er dermed helt ute av selskapet.

Tidligere denne uken solgte også Arne Blystad seg ut av selskapet som igjen er på jakt etter penger etter tildelingen av en kontrakt er blitt utsatt. Også Andreas Pay har denne uken forlatt skuten, ved å gå ut av styret kun seks uker etter at han gikk inn i vervet.

Så sent som i oktober hentet seismikkselskapet 225 millioner kroner gjennom en dumpingemisjon hvor kursen måtte kuttes med 65 prosent for å få fylt boken. Den gang valgte investor Per Sævik å kjøpe seg kraftig opp gjennom Havila Holding og er således selskapets største aksjonær.

Blant de andre store aksjonærene er brønnbåtreder Roger Halsebakk gjennom Ronja Capital. Halsebakk representeres i styret av sin nyansatte investeringsdirektør, tidligere sjømatanalytiker Tore Tønseth.