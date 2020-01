Seismikkgigant terminerer joint venture-avtale

Salget av andelen i Seabed Geosolutions er en del av CGGs langsiktige strategi om redusere eksponeringen mot innhenting av seismiske data. I løpet av året har CGG tatt flere grep for en styrket balanse i 2021. Det er blant annet blitt inngått en avtale om salg av fire fartøyer til norskeide Shearwater Geosolutions.

Overdragelsen av CGGs andel på 40 prosent gjennomføres i løpet av første kvartal 2020. I tillegg betaler CGG 35 millioner dollar, tilsvarende om lag 308 millioner kroner til Fugro innen utgangen av 2019. Denne summen skal bidra til å styrke selskapets balanse, i tillegg til å redusere Fugros gjeld.

Bedret kontantstrøm

CGG skriver i en melding at det selv med utbetalingen til Fugro er utsikter til at den positive netto kontantstrømmen for 2019 blir høyere enn tidligere ventet.

Pr. tredje kvartal hadde CGG en netto kontantstrøm på 179 millioner dollar, opp fra minus 149 millioner dollar på samme tidspunkt i fjor.

I 13.30-tiden mandag var CGG opp 4,2 prosent på Paris-børsen.

Fortsatt til salgs

Fugro skriver i en pressemelding at Seabed Geosolutions, som ble opprettet i 2013, fremdeles er til salgs, ettersom det heller ikke er den del av det nederlandske selskapets kjernevirksomhet.

Fugro kunngjorde ønsket om å kvitte seg med Seabed Geosolutions i forbindelse med fremleggelsen av resultatene for første halvår i slutten av juli, da det også ble hevdet at flere aktører hadde meldt sin interesse.

Fugro skriver at det er ventet at avhendingsprosessen vil bli bli enklere med bare en eier.

I løpet av årets første halvår hadde nodeseismikkselskapet omsatt for 73 millioner euro, opp fra 63 millioner euro i fjorårets første halvår. Driftsresultatet hadde derimot gått rett i kjelleren til minus 20 millioner euro fra 3 millioner euro i første halvår 2018

Seabed Geosolutions ble et rent nodeseismikkselskap i november da selskapet solgte sin siste havbunnskabel.