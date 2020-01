Milliardkontrakter og børsjubel for Seadrill

Mandag kveld meldte Seadrill at det hadde sikret de to riggene AOD II og AOD III kontrakter på tre år i Midtøsten, i direkte forlengelse av nåværende kontrakter.

Avtalene har en verdi på henholdsvis 98 og 101 millioner dollar, noe som tilsvarer dagrater på 89.500 og 92.200 dollar. Det er litt ned sammenlignet med kontraktene de går på i dag på rundt 102.900 dollar pr. dag.

– De får utnyttelse på riggene og positiv kontantstrøm, og det kan være bedre enn korte kontrakter som er litt bedre betalt men med vinduer innimellom, sier rigganalytiker Lukas Daul i ABG Sundal Collier.

– Viktigste kontrakt i år

I forrige uke sikret Seadrill seg også kontrakt for «harsh environment»- riggen West Phoenix. Den skal inn på en jobb for Vår Energi på Balder-prosjektet fra slutten av andre kvartal 2021 og ut tredje kvartal 2023. Denne kontrakten har en verdi på rundt 302 millioner dollar, tilsvarende 2,7 milliarder. Det gir en dagrate på rundt 360.000 dollar.

I tillegg kommer eventuelle bonuselementer, noe som kan gi ytterligere inntekter. Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Cheuvreux mener dette kan sende den effektive raten opp i 400.000 dollar pr. dag.

HAR KJØPSANBEFALING PÅ SEADRILL-AKSJEN: Analytiker Magnus Olsvik i Kepler Chevreux. Foto: Foto: Iván Kverme

– Å bygge ordrebok er nøkkelen i dagens marked. Denne kontrakten gir god visibilitet og god inntjening for Seadrill, sier Olsvik, som mener det er en av de viktigste kontraktene som er inngått i 2019.

God avkastning i desember – svakt i 2019

Det betyr at Seadrill har vunnet kontrakter for til sammen rundt 4,4 milliarder kroner den seneste uken.

Kontraktsfangsten har bidratt til et kraftig kurshopp for Seadrill-aksjen. Bare i desember har den steget mer enn 100 prosent på Oslo Børs.

Den heftige kursoppgangen i julemåneden redder likevel ikke året, som har vært begredelig for de som har sittet lastet med Seadrill-aksjer.

I 2019 har de måttet se aksjen falle mer enn 74 prosent, til tross for sluttspurten.

FIKK MILLIARDKONTRAKT: Boreriggen West Phoenix. Foto: Seadrill

Har gjeldsutfordringer

Selv om Seadrill får fylt på ordreboken, er det ikke til å komme unna at riggselskapet er et godt stykke unna å tjene nok til å betjene gjelden på over 60 milliarder kroner. I dag er bare rundt halvparten av riggflåten er i drift.

I tredje kvartal tapte riggselskapet 530 millioner kroner på driften og satt igjen med et negativt resultat før skatt på 4,7 milliarder kroner. Det inkluderte rundt 2,8 milliarder kroner i nedskrivninger knyttet til investeringen i Seadrill Partners.

Flere venter at selskapet må gjennom nok en restruktureringsrunde, og det er bare halvannet år siden sist, da selskapet ble enig med kreditorene om at det ikke skulle betales avdrag før i 2021. I høst har Seadrill igjen tatt initiativ overfor bankene.

«De gode nyhetene er at vi ser tegn til oppgang. De dårlige nyhetene er at oppgangen tar lengre tid enn det de fleste ventet. Det er utfordrende for oss, konkurrentene våre og kreditorene», sa Seadrill-sjef Anton Dibowitz til Finansavisen i slutten av november.