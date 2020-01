Bourbon overtatt av bankene

Skjebnen til den konkurstruede franske offshoregiganten Bourbon lå i domstolen i Marseille etter at selskapet søkte om konkursbeskyttelse i juli.

Før jul kom den til en konklusjon.

En gruppe banker bestående av blant annet BNP Paribas, Credit Lyonnais, Societe Generale og Credit Agricole overtar rederiet 2. januar.

Det er disse som nå skal stå for restruktureringen av selskapet.

Ifølge Tradewinds vil de konvertere 1,4 milliarder euro i gjeld til egenkapital, i tillegg til å utstede et obligasjonslån på 300 millioner euro.

Tidewater var interessert

Det var fire som hadde levert inn bud på Bourbon til de franske domstolene.

I tillegg til bankene, var styrelederen i Bourbon og logistikkselskapet Peschaud to av dem som kastet sine øyne på rederiet. I tillegg leverte amerikanske Tidewater inn et bud. Selskapet møtte imidlertid ikke i retten da avgjørelsen falt.

Bourbon er i dag verdens største offshorerederi med en flåte på over 400 offshoreskip, mens Tidewater er en god nummer to med 220 skip, etter at selskapet kjøpte Gulfmark i fjor.