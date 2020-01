Borr får håndsrekning av bankene

Borr Drilling er kommet til enighet med bankene om å gjøre endringer i lånevilkårene.

Riggselskapet varslet ved fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal i slutten av november at det var tatt kontakt med bankene med tanke på å redusere kravene til egenkapitalandel og fri likviditet.

«Dette vil styrke selskapets likviditet ytterligere og gi oss betraktelig finansiell fleksibilitet til å aktivere flere rigger», sa styreleder Pål Kibsgaard i Borr Drilling i en pressemelding da.

Nå er det klart at selskapet får redusert kravet til minimum bokført egenkapitalandel fra 40 til 33,3 prosent. Samtidig nedjusteres kravet til fri likviditet fra 4 til 3 prosent av netto rentebærende gjeld. Endringene skal gjelde til inn i 2021.

Borr Drilling opplyser også at selskapet er i «konstruktive forhandlinger» med verftet Keppel FELS i Singapore for å få utsatt leveringen for tre av de syv nybyggene. Disse forhandlingene ventes å bli sluttført «i nærmeste fremtid».

Borr Drilling Riggselskap etablert av Tor Olav Trøim og Fredrik Halvorsen høsten 2016.

Har en flåte på 28 borerigger, blant annet etter kjøpet av 15 rigger fra Transocean i 2017 og 32 rigger fra Paragon Offshore i 2018. En del av riggene er solgt eller skrapet.

I tillegg har selskapet syv rigger under bygging.

Riggene er i all hovedsak oppjekkbare borerigger. 23 av disse regnes som moderne og avanserte (premium).

Ble notert på Oslo Børs i august 2017 og har i dag en børsverdi på 8,5 milliarder kroner.

– «Noe» stram likviditet

Analytikerne i meglerhuset Pareto Securities mener det alt i alt er positivt at Borr Drilling aktivt jobber med å håndtere likviditeten og har diskusjoner med verftene, men tror likevel at likviditeten blir en utfordring når selskapet skal ta levering av en rekke rigger.

«Selv om det er positivt at selskapet klarer å reforhandle kravene i lånevilkårene, noe det lenge har vært ventet at selskapet vil være i brudd med om det ikke får endret dem, mener vi likevel at likviditeten er noe stram fremover», skriver Pareto Securities i en oppdatering.

Nødvendig utsettelse

«Som med forhandlingene om lånevilkår, mener vi det er positivt om selskapet klarer å utsette leveringen av de tre riggene, hvor det er 130 millioner dollar i investeringer som ennå ikke er finansiert», skriver Pareto-analytikerne.

«Men vi vil fremheve at dette er en nødvendighet for å unngå likviditetsbrudd før utgangen av 2020 og at en løsning om utsettelse bør være priset inn i egenkapitalen», skriver meglerhuset.

I begynnelsen av desember nedjusterte Pareto Securities sin anbefaling på Borr Drilling fra kjøp til hold som følge av at likviditetssituasjonen i selskapet ikke er avklart. Meglerhuset antok at det kunne være behov for å tilføre 200 millioner dollar i egenkapital.