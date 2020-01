Seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) har kommet med resultatvarsel for fjerde kvartal. De venter at multiklientinntekter kommer inn på rundt ni millioner dollar for fjerde kvartal 2019.

EMGS hadde en flåteutnyttelse på 80 prosent i fjerde kvartal. Ingen av fartøyene var allokert til multiklientprosjekter. 80 prosent av selskapets fartøyer var tildelt til proprietært arbeid.

Aksjen er uendret mandag morgen. 6. februar legger de frem kvartalsrapport.