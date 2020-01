Rolig start i offshoremarkedet etter brukbart 2019

– For øyeblikket er markedet nede i en liten dal, grunnet dårlig vær offshore og mange tilgjengelige skip, sier analytiker Inge Moy i skipsmeglerforetaket Westshore Shipbrokers.

Etter en sterk høst, roet spotmarkedet for offshoreskip i Nordsjøen seg i juleukene.

– 2019 VAR EN OPPTUR: Analytiker Inge Moy i Westshore Shipbrokers. FOTO: WESTSHORE SHIPBROKERS

Mens ankerhåndteringsskipene (AHTS) i gjennomsnitt fikk betalt over 500.000 kroner pr. dag i spotmarkedet i uke 50, falt ratene til bare 110.000 kroner uken etter (se graf). Dette nivået lå de på også i årets første uke.

Plattformforsyningsskipene (PSV) har også fått litt lavere betalt de seneste par ukene. I uke 51 lå snittraten på 175.000 kroner pr. dag, mens den i forrige uke lå på drøyt 100.000 kroner.

Tirsdag ligger det en drøy håndfull AHTS-er ledig på norsk side, og det er også god tilgjengelighet på skip på andre siden av Nordsjøen. I PSV-markedet er det noen færre skip ledige og dermed noe strammere.

Opptur i 2019

Totalt sett fikk både AHTS- og PSV-markedet i Norge seg en opptur i 2019.

I AHTS-markedet endte gjennomsnittsratene på 280.000 kroner pr. dag i fjor, ifølge tall fra Westshore Shipbrokers. Det er det høyeste nivået siden 2014.

Ratene henger tett sammen med utnyttelsen, som endte på 67 prosent. Også dette er det høyeste nivået på fem år.

– Hovedårsaken til økningen i både rate og utnyttelse var en kombinasjon av økt riggaktivitet og en mindre AHTS-flåte i Nordsjøen, sier Moy.

Svært volatilt

Markedet var imidlertid svært volatilt, der ratene kunne mangedoble seg i løpet av et par dager, for deretter å falle igjen like fort.

– Denne volatiliteten kommer av at riggflyttene er blitt mye mer effektive de siste årene, og varigheten på dem er kraftig redusert, sier Westshore-analytikeren.

Begrenset tilbudsside

For PSV-ene endte den gjennomsnittlige utnyttelsen på 84 prosent i 2019, og gjennomsnittsraten ble 125.000 kroner pr. dag, opp fra 81.000 kroner året før.

– I Norge har tilbudssiden vært veldig begrenset, noe som har ført til redere har begynt å flagge om skip. Av fartøyene som ligger i opplag, er det få, eller ingen, som kan gå inn i det norske markedet, sier Moy.