Shearwater GeoServices tildelt prosjekt i Gambia

Shearwater GeoServices er tildelt et 3D-seismikkprosjekt i Gambia, opplyses det i en melding.

Oppdragsgiver er selskapet FAR Gambia.

Prosjektet ventes å ta en måned, og omfatter en seismikkundersøkelse der Shearwater vil ta i bruk innsamlingsteknologien Isometrix og fartøyet «SW Amundsen»

Undersøkelsen vil dekke deler av blokk A5 utenfor Gambia, som inngår i MSGBC-bassenget (Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau og Conakry).

Andre prosjekt

«Vi er glade for å jobbe offshore Gambia for FAR og for første gang levere høykvalitets Isometrix multisensordata for dette området», sier Shearwater-sjef Irene Waage Basili i meldingen.

Prosjektet blir Shearwaters andre i MSGBC-bassenget i år, opplyser hun.

Bergen-baserte Shearwater GeoServices eies av Oslo Børs-noterte GC Rieber Shipping, oljeservicegiganten Schlumberger og Rasmussengruppen.