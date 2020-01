Riggkjøp i boks for Shelf Drilling

Shelf Drilling har sluttført overtagelsen av den oppjekkbare riggen «Maersk Completer», opplyses det i en melding.

I den forbindelse er riggen blitt omdøpt til «Shelf Drilling Enterprise»

Shelf, som har hovedkontor i Dubai og er notert på Oslo Børs, opplyser at selskapet vil komme med en oppdatering om sysselsetting av riggen i nær fremtid.

347 millioner

7. desember i fjor meldte Shelf at det via et datterselskap var inngått en avtale med et Maersk Drilling-datterselskap om overtagelse av «Maersk Completer».

Prisen på riggen ble oppgitt til 38 millioner dollar. I dag tilsvarer det cirka 347 millioner kroner.

Riggen ble bygget i 2007.