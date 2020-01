Solstad Offshore sikret nye kontrakter

Solstad Offshore opplyser om at de har sikret kontraktforlengelser med Fairfield for PSV-ene "Far Symphony" og "Normand Aurora".

Begge kontraktene er forlenget til desember 2020. De er rene forlengelser av nåværende avtaler.

"Far Symphony" og "Nordmand Aurora" har støttet Fairfields operasjoner i Storbritannia siden henholdsvis april 2017 og januar 2019.

Før jul meldte Solstad Offshore om en rekke andre nye kontrakter. Kontraktene kommer godt med for Solstad Offshore som er i en presset økonomisk situasjon.