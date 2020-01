Equinor og partnere betaler kinesere 1,7 mrd.

Equinor og partnerne i Troll-lisensen har inngått et forlik med China Oilfield Services Limited (COSL) knyttet til termineringen av kontrakten for boreriggen «COSL Innovator» i 2016.

I forliket betaler Troll-partnerne 188 millioner dollar til COSL, tilsvarende rundt 1,7 milliarder kroner.

Troll-lisensen eies av Equinor (operatør) Petoro, Shell, Total og ConocoPhillips.

– Jeg kan bekrefte at vi har inngått et forlik. Det innebærer at Troll-lisensen betaler COSL 188 millioner dollar, sier kommunikasjonsdirektør Lise Andreassen Hagir i Equinor.

BEKREFTER FORLIK: Kommunikasjonsdirektør Lise Andreassen Hagir i Equinor. Foto: EQUINOR

Dermed er det satt et punktum for ankesaken, som skulle opp for retten denne uken.

– Vi er fornøyde med å få en løsning utenfor rettssalen, sier hun.

Samtidig utvider Equinor sitt samarbeid med COSL.

– Vi inngår en uforpliktende rammeavtale med COSL for et mulig, fremtidig samarbeid på norsk sokkel. Det er ikke inngått noen avtale om konkret arbeidsomfang, sier Hagir.

Rammet av høy sjø

Det var i slutten av 2015 at boreriggen «COSL Innovator», som gikk på en lang kontrakt med Equinor, ble truffet av en brottsjø som førte til at én person omkom og fire ble skadet.

Riggen ble reparert og satt inn i drift igjen. I mars 2016 kansellerte imidlertid Equinor kontrakten, blant annet med begrunnelse i designfeil på riggen. Det førte til at COSL måtte si opp 230 ansatte.

Stevnet Equinor

COSL mente kanselleringen var urettmessig og leverte samme år inn en stevning mot Equinor, dengang Statoil. Det kinesiske selskapet krevde å få dekket det som stod igjen av kontrakten – totalt fire år og åtte måneder. Riggen hadde gått på en dagrate på oppunder 340.000 dollar, og totalt lå tapet for COSL på nærmere 5 milliarder kroner.

I mai 2018 ble Equinor dømt i Oslo tingrett til å betale rundt 4 milliarder kroner til COSL. Saken ble imidlertid anket av begge parter og skulle altså opp igjen for Lagmannsretten denne uken.