Rakettstart for Prosafe-aksjen

Investorer som kjøpte Prosafe-aksjer i fjor har lite å glede seg over. Ved inngangen til 2019 stod aksjen i 13,46 kroner, mens den ett år senere hadde falt til 2,11 kroner.

De som kjøpte aksjer i slutten av forrige uke har derimot mer grunn til å juble. De seneste dagene har Prosafe tatt helt av på Oslo Børs. Tirsdag steg aksjen 21,5 prosent, og onsdag var oppgangen på hele 31 prosent. Det betyr at aksjen har steget over 60 prosent denne uken – på god omsetning.

– Jeg har ingen annen forklaring på oppgangen enn at aksjen fikk veldig hard juling i høst, den har blitt fremhevet som nyttårsrakett og den stiger med oljeprisen. Samtidig er børsverdien så lav at store, prosentvise bevegelser ikke betyr så mye, sier en analytiker til Finansavisen.

Fusjons-nei

Prosafe har heller ikke kommet med nyheter de seneste dagene.

Den foreløpig siste børsmeldingen kom 2. januar. Da meldte selskapet at fristen for å bli enig med Floatel International om en fusjon er forlenget til 30. juni. Prosafe opplyste samtidig at det fortsatt ble jobbet med en godkjennelse av fusjonen både i Norge og Storbritannia.

I slutten av oktober i fjor sa nemlig Konkurransetilsynet nei til at de to konkurrentene Prosafe og Floatel International kunne slå seg sammen.

Begrunnelsen var at dette ville gjøre konkurransen i boligriggmarkedet på norsk sokkel svak og tjenestene dyrere. Bekymringene deles av konkurransemyndighetene i Storbritannia.

Snakker med kreditorene

En av årsakene til at Prosafe-aksjen kollapset i fjor er bekymringer rundt selskapets finansielle situasjon.

Ledelsen har valgt å innlede en dialog med långiverne for å sikre at selskapet har god nok kontantbeholdning på sikt.

– Vi går proaktivt til bankene for å sikre at den stabiliteten vi har nå, fortsetter inn i fremtiden. Med de nye markedsutsiktene vi ser er det bedre å agere nå enn når det begynner å bli vanskelig. Det er finans som utgjør de største kostnadene. Det er dette som vil kunne true vår kontantposisjon på langt sikt, uttalte Prosafe-sjef Jesper Kragh Andresen til Finansavisen i november.

Til tross for et driftsmessig greit tredje kvartal, foretok Prosafe-ledelsen betydelige nedjusteringer i sine forventninger til markedsutviklingen for 2020 i fjor høst. I den forbindelse skrev selskapet ned verdien på riggene med 3,1 milliarder kroner.

Det bidro til at egenkapitalen skrumpet fra 374 millioner dollar til bare 14 millioner dollar. Prosafe hadde en kontantbeholdning på 216 millioner dollar ved utgangen av, etter å ha lånt opp på en kredittfasilitet.