Shearwater GeoServices har syv ganger bedre ordrereserve enn i fjor

Shearwater GeoServices har allerede sikret en ordrereserve tilsvarende 65 fartøysmåneder for inneværende år, opplyser selskapet i en melding.

På samme tid i fjor var status for seismikkselskapet en ordrereserve på bare ni fartøysmåneder.

Nåværende ordrereserve inkluderer 24 måneder knyttet til den nylig inngåtte avtalen med CGG, men inkluderer ikke ordrereserven knyttet til samarbeidet med WesternGeco.

«Veksten i ordrereserven reflekterer voksende etterspørsel for marin seismikk, særlig 4D, og vellykket gjennomføring av selskapets markedskonsolideringsstrategi», heter det.

Selskapet viser til at det som en del av denne strategien inngikk avtalen med CGG, som innebærer at Shearwater overtar fem seismikkfartøyer samt yter seismikkinnhenting.

Nye prosjekter

I tillegg til ordrestatus opplyser Shearwater om fire nye 4D-seismikkprosjekter selskapet skal utføre for Equinor og Lundin Norway i årets sommersesong i Nordsjøen.

Selskapet har inngått en intensjonsavtale med Equinor for tre Isometrix 4D-prosjekter samt en intensjonsavtale med Lundin for et havbunnsseismikkprosjekt.

Equinor-avtalen gjelder 4D-undersøkelser på feltene Sleipner Vest og Norne og utgjør cirka fire fartøysmåneder.

Lundin-avtalen dekker Edvard Grieg-feltet og vil ha en varighet på to måneder, med ventet oppstart i andre kvartal i år. Også denne utgjør fire fartøysmåneder.

Bergen-baserte Shearwater GeoServices eies av Oslo Børs-noterte GC Rieber Shipping, oljeservicegiganten Schlumberger og Rasmussengruppen.