SeaBird Exploration tildelt avtale i Asia

SeaBird Exploration har kunngjort en ny avtale for en 3D-undersøkelse i Asia.

Undersøkelsen vil bli påbegynt ved utgangen av første kvartal og vil pågå inn i andre kvartal.

Til undersøkelsen vil SeaBird ta i bruk et fartøy og utstyr tilhørende en tredjepart.

Dette for å optimere kapasiteten med hensyn til alle kontraktsmulighetene selskapet for tiden ser i regionen.

SeaBird opplyser videre at selskapet vil inngå en rammeavtale med den aktuelle kunden, som vil kunne åpne for ytterligere oppdrag for selskapet.