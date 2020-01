Ørliten skuffelse fra TGS

Ifølge en oppdatering fra TGS torsdag, venter seismikkselskapet en nettoomsetning på rundt 230 millioner dollar i fjerde kvartal i fjor.

Det er rundt 5 prosent lavere enn i samme periode året før.

Det betyr likevel at inntektene for 2019 som helhet ligger an til å lande på nesten 880 millioner dollar, noe som er 16 prosent høyere enn i 2018.

– Etter rekordhøye inntekter i tredje kvartal, er vi fornøyde med å kunne følge opp med nok et solid kvartal, sier konsernsjef Kristian Johansen i TGS i en kommentar.

Han mener salget i årets første kvartal også ser lovende ut, med høy flåteaktivitet og solid forhåndsfinansiering (pre-funding).

Svakere enn ventet

Pareto Securities mener tallene viser at 2019 var et godt år for seismikkindustrien, men mener samtidig at oppdateringen fra TGS var noe svakere enn ventet.

Derfor opprettholder meglerhuset sin hold-anbefaling og kursmålet på 285 kroner, fremkommer det i en rapport.

Ifølge Pareto Securities ser TGS’ inntekter i fjerde kvartal ut til å bli 11 prosent lavere enn det konsensus venter. Meglerhuset anslår samtidig at såkalt «late sales», som er salg fra selskapets eksisterende seismikkbibliotek, vil havne på 195–200 millioner dollar i kvartalet. Det er i så fall under konsensusforventningene på rundt 220 millioner dollar.

Torsdag ettermiddag falt TGS-aksjen 2,3 prosent til 259 kroner på Oslo Børs. Nedgangen var litt større enn i oljeservicesektoren for øvrig, som var ned 1,5 prosent etter en markert svekkelse i oljeprisen.