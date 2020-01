Shearwater-sjefen: – Supersyklusen er over

Onsdag kveld sluttførte Shearwater GeoServices transaksjonen med CGG som ble kjent i juni. Avtalen innebærer at Shearwater overtar fem skip fra den franske seismikkgiganten.

Dermed har selskapet i løpet av et drøyt år økt flåten fra opprinnelig fire GC Rieber-skip i 2016 til 23 seismikkfartøyer.

– Nå har vi vokst betydelig innenfor innsamlingssiden så jeg tenker vi er ganske forsynt når det kommer til hva vi trenger av flåte og utstyr, sier adm. direktør Irene Waage Basili til Finansavisen.

Store deler av 2019 ble brukt på å integrere virksomheten som selskapet kjøpte fra WetsernGeco høsten 2018, for om lag 5 milliarder kroner. I løpet av høsten i fjor kom også tidligere TGS-sjef Robert Hobbs inn som styreleder.

Shearwater-direktøren vil likevel ikke utelukke mindre, teknologirelaterte investeringer eller oppkjøp.

– Det handler om å gjøre ting i riktig rekkefølge og å gjøre det skikkelig, sier Basili som ser positivt på 2020.

– Etter at transaksjonen vi sluttførte onsdag har vi nå en flåte på 23 skip hvorav ti er i operasjon. Den resterende delen er klar for reaktivering når vi mener at markedet er riktig for det. Så vi har en stor kapasitet vi kan ta ut når vi ser at markedet er villig til å betale for det.

Syvdoblet ordrereserve

Selskapet starter året med en ordrereserve på 65 fartøysmåneder, noe som er syv ganger høyere enn på samme tid i fjor. På generell basis venter hun en prisøkning i seismikkmarkedet på mellom 25 og 35 prosent, i tillegg til økende aktivitet.

Shearwater GeoServices Startet med GC Rieber Shippings fire seismikkskip i 2016.

I 2018 kjøpte selskapet opp Schlumbergers seismikkvirksomhet i WesternGeco, bestående av ti skip for 5 milliarder kroner.

I løpet av sommeren 2019 inngikk selskapet avtale om kjøp av fem fartøyer fra CGG og Eidesvik Offshore. Denne avtalen er nå sluttført, og selskapet sitter med en flåte på 23 skip.

Starter 2020 med en ordrereserve på 65 fartøysmåneder, opp fra ni fartøysmåneder på samme tidspunkt i fjor.

Selskapet kunne også melde om en intensjonsavtale på tre 4D-oppdrag for Equinor og en intensjonsavtaler innen havbunnsseismikk for Lundin på norsk sokkel.

Shearwater GeoServices eies av GC Rieber Shipping (20 prosent), Rasmussengruppen (65 prosent) og Schlumberger (15 prosent).

– Da tenker jeg vi går ut høyere enn hva en del analytikere gjør, men det er hva vi ser. Det er også en del 4D-jobber, som betaler tradisjonelt sett bedre enn 3D-jobb, sier hun.

Etter halvannet år med konsolidering gjenstår det nå tre store selskaper innenfor innhenting av seismiske data. Markedet har vært gjennom en betydelig strukturell endring hvor kritisk masse og global tilstedeværelse er avgjørende. Tiden da småselskaper kom opp som paddehatter på ryggen av supersykluser er over tror Basili.

– Vi er i et marked som henter seg inn. Vi kan leve med en fornuftig recovery, et normalmarked, vi trenger ikke noe mirakel for å ha en lønnsom forretning.

Avtalen med CGG består av to separate transaksjoner. Denne uken ble fartøyene overtatt, og til gjengjeld har CGG – som ønsker å redusere sin eksponering mot innhenting av seismiske data – forpliktet seg til å kjøpe årlige tjenester tilsvarende to fartøysår fra Shearwater de neste fem årene.

– Selv i gode tider har seismikkmarkedet vært et spotmarked, men med denne avtalen får vi en forutsigbarhet med en positiv kontantstrøm og en utnyttelse som mer lik andre kapitalkrevende segmenter. Vi har en basislast, som jeg liker å kalle det, sier Basili.

Teknologiselskap i 2020

Kontantstrømmen fra CGG de neste fem årene er nok til å dekke gjelden på om lag 280 millioner dollar på de fem skipene Shearwater overtar. I tillegg anslår Basili at oppdragene for CGG vil generere mellom 15 og 30 millioner dollar pr. år.

Den andre delen av avtalen innbefatter et joint venture med CGG innen utviklingen av streamerteknologi. Denne avtalen venter Basili å få på plass i løpet av første halvår 2020.

– Selskapet skal markedsføres under CGGs teknologiarm Sercel, og eierskapet blir rundt 40-60, i favør av CGG, sier Basili.

Hun legger til:

– For oss, som nå blir verdens største innkjøper av streamere, er det viktig å få den beste teknologien til den beste prisen, det tror vi at vi sikrer oss ved å inngå et joint venture med CGG som har vært ledende innenfor dette i flere tiår.

– Børsnoteringen som lenge har vært ønsket, kommer den i løpet av 2020?

– Vi er fornøyd med de eierne vi har, og kunne ikke gjort de oppkjøpene vi har gjort om vi var børsnotert så sånn sett har vi ingenting å klage på. Men med den størrelsen vi har fått nå så hører vi hjemme på børs. Tidspunktet er opp til markedet, og eierne våre trykker på knappen, men vi gjør allerede nå de forberedelsene vi må. Så om markedet vil, ser jeg for meg at det skjer innen 6 til 18 måneder.