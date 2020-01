Subsea 7 sikret storkontrakt

Subsea Integration Alliance har fått på plass en kontrakt for Woodsides Sangomar-prosjektet offshore Senegal. Avtalen går under å være "very large", hvilket vil si at kontrakens verdi er på melllom 500 og 750 millioner dollar.

Selskapet skal være med på å utvikle første fase av Sangomar-feltet. Kontrakten ble opprinnelig tildelt i desember 2018, men med visse forbehold rundt investeringsbestlutninger. Derfor er det først i dag den virkelig er på plass.

Offshore-jobben vil finne plass mellom 2021 og 2023.

– Vi er glade for å utvide vår virksomhet til Senegal og øke vårt nettverk av lokalt nærvær i Vest-Afrika. Subsea 7 her lang erfaring med å jobbe trygt og pålitelig i regionen, sier Gilles Lafaye, Subsea 7s visepresident i Afrika-regionen.