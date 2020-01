Maersk Drilling tildelt ny kontrakt i Colombia

Maersk Drilling er tildelt en kontrakt av Noble Energy for det 2013-bygde ultradypvannsboreskipet «Maersk Valiant», opplyser selskapet.

Kontrakten gjelder boring av én brønn offshore Colombia og har en estimert varighet på 65 dager.

Kontraktsverdien oppgis til 18,2 millioner dollar, som tilsvarer 166,3 millioner kroner. Dette inkluderer mobilisering og demobilisering.

«Vi er veldig glade for å kunne returnere til Colombia for denne kontrakten, som gir flyterflåten vår ytterligere visibilitet», heter det i en kommentar fra driftsdirektør i Maersk Drilling, Morten Kelstrup.

Først Repsol-oppdrag

Oppstart av Noble Energy-kontrakten ventes å skje i tredje kvartal i år, i direkte fortsettelse fra boreskipets foregående kontrakt.

I juni 2019 meldte Maersk Drilling at «Maersk Valiant» var tildelt kontrakter av Repsol Exploración Mexico for to brønner i Mexicogulfen.

Disse har oppstart i mars i år og en ventet varighet på 138 dager.

På sine nettsider oppgir Maersk Drilling forøvrig at «Maersk Valiant» nå befinner seg i Mexicogulfen, tilgjengelig for oppdrag. Tidligere har det utført arbeid for ConocoPhillips og Marathon Oil i Mexicogulfen.