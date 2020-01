Lettere optimistisk til oljeservice

– Investorene søker de mulighetene som er, og vi ser at de har interesse for aksjer også innen oljeservice, sier analysesjef Truls Olsen i Fearnley Securities i forbindelse med Astrup Fearnleys årlige shipping- og energikonferanse i Oslo.

Appetitten på oljeserviceaksjer har ikke vært den største de seneste årene.

Med en oljepris på 65 dollar fatet og gradvis bedre markeder for oljeserviceselskapene mener Olsen det er muligheter for investorene også innen denne sektoren.

– Vi er relativt optimistiske til utsiktene fremover, men noe er mer interessant enn andre ting, sier analysesjefen.

– En del selskaper er i en situasjon hvor refinansiering og restrukturering vil være et hovedtema i år. Som aksjeinvestor må man ha fokus på balansen til de respektive selskapene.

Foretrekker «feltutviklingsaksjer»

Olsen ser en generell oppgang i aktiviteten i oljeservicesektoren. I noen segmenter er også dagratene stigende.– Ikke minst har ordreinngangen til feltutviklingsselskaper som Subsea 7, Technip FMC og Aker Solutions nesten doblet seg det seneste året. I tillegg har det vært en sterk utvikling i antall nye prosjekter som ligger an til å bli satt i gang. Markedet ser veldig robust ut, sier han.

ANBEFALER KJØP: Subsea 7 er blant Fearnley Securities' oljeservicefavoritter. Foto: Subsea 7

Fearnley Securities-analytikeren foretrekker nettopp aksjer som Subsea 7,

Technip FMC og Aker Solutions. I tillegg trekker han frem Aker og BW Offshore, der sistnevnte er blitt et «interessant spill» med

datterselskapet BW Energy.

Disiplinerte oljeselskaper

Spørsmålet er hvor sultne oljeselskapene er på å sette i gang med prosjektene. Olsen tror de fortsatt vil være svært disiplinerte.

– Skulle oljeprisen falle et stykke under 60 dollar fatet er det en risiko for lavere investeringstakt, selv om gjennomsnittlig «break-even» ligger under 50 dollar på de prosjektene vi venter vil komme.

– På en annen side; hvis oljeprisen går til 70-80 dollar så vil nok oljeselskapene holde igjen. Utbytte og tilbakekjøp står høyt på selskapenes og eiernes agenda.

Fredag ettermiddag lå prisen på et fat Brent-olje på litt over 65 dollar

fatet.

Økt effektivitet

Selv om markedene har tatt seg opp i de fleste oljeservicesegmenter, har flere selskaper uttrykt at gjeninnhentingen går tregere enn ventet.

Analysesjefen i Fearnley Securities mener én av årsakene til dette er økt effektivitet på det som utføres.

– Effektivitetsforbedringen på tvers sektorene har vært veldig god. Man gjør mer i dag, og for en lavere sum, enn man gjorde tidligere, sier han.

Olsen viser blant annet til markedet for flytende borerigger, hvor han anslår en effektivitetsforbedring på 20–30 prosent. Globalt er det i dag rundt 125 rigger i aktivitet. På toppen for fem år siden var det rundt 250.

– Jeg tror vi kanskje kommer tilbake til 150–160, sier analysesjefen.

– De beste riggene er utsolgt og ratene har doblet seg siden bunnen. Den seneste tiden har vi sett slutninger på 250.000 dollar pr. dag for flytere utenfor Nordsjøen. Vi tror det kan gå litt til, men så spørs det hvor sterk disiplinen er. Det er tilstrekkelig kapasitet der ute.

ANBEFALER KJØP: Innen rigg har Fearnley Securities en kjøpsanbefaling på Odfjell Drilling. Foto: Odfjell Drilling



I markedet for oppjekkbare borerigger går utviklingen bedre. Der har det vært en årlig vekst i etterspørselen på 10 prosent, og dette ser ut til å fortsette, drevet av markedet i Midtøsten og Mexicogulfen.

Innen rigg ser Olsen fremdeles Shelf Drilling og Odfjell Drilling som de mest attraktive aksjene. I tillegg anbefaler han kjøp av Northern Drilling, hvor han mener utskillelsen av «nordsjøriggene» ser spennende ut. .