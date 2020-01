«West Mira» truffet av bølge - livbåt falt i sjøen

Lørdag formiddag løsnet en livbåt fra festet sitt på den halvt nedsenkbare boreriggen «West Mira» og falt i sjøen etter at en stor bølge traff riggens skrog, rett under en av livbåtstasjonene.

Riggen, som eies av det John Fredriksen-kontrollerte riggselskapet Northern Ocean, var på oppdrag for Wintershall Dea på Haltenbanken i Norskehavet da hendelsen inntraff.

Dårlig vær

Kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea opplyser til Finansavisen at all aktivitet på riggen var innstilt på grunn av værforholdene, da hendelsen inntraff.

– Det er startet en granskning for å fastslå årsakene til hendelsen. Før granskningen er ferdig, er det umulig å spekulere i årsaken til at livbåten løsnet fra livbåtstasjonen, sier han.

Hjertvik presiserer at det fremdeles er livbåtkapasitet til alle de 120 personene som for øyeblikket befinner seg om bord.

Solstad-fartøy

Ankerhåndteringsfartøyet «Normand Prosper», som tilhører Solstad Offshore, er satt inn i søket etter den savnede livbåten. Ifølge meglerkilder er dagraten rundt 90.000 kroner.

Søket blir ifølge Hjertvik uført etter drivbaneanlyser, som Hovedredningssentralen i Sør-Norge har laget.

– Hovedredningssentralen i Sør-Norge og Kystverket sender via Kystradioen jevnlig ut navigasjonsvarsel til skip i området om at det er en livbåt i drift for å avverge at den kommer i konflikt med skipstrafikken, sier han.

LETER: Ankerhåndteringsfartøyet (AHTS) «Normand Prosper», som eies av Solstad Offshore, leter nå etter den savnede livbåten i Norskehavet. Foto: SOLSTAD OFFSHORE

Kjempekontrakt

«West Mira» ble levert fra det koreanske verftet Hyundai Heavy Industries i sommer og er den første boreriggen i verden utstyrt med batterisystem for hybriddrift.

Riggen startet i november på en to-årig borekampanje for Wintershall Dea og skal i løpet av den perioden bore minst 12 brønner for oljeselskapet.

Etter at riggen er ferdig med Bergknapp-brønnen skal den videre til Maria-feltet for å bore to brønner. Deretter står Nordsjøen for tur.

Bassøe Offshore rapporterer raten til 290.000 dollar pr. dag.