Mener Borr Drilling trenger milliardbeløp

Analytiker Martin Huseby Karlsen i DNB Markets har en kjøpsanbefaling på Borr Drilling, men mener selskapet trenger å styrke likviditeten.

Med en antagelse om at selskapet får utsatt leveringen av tre oppjekkbare borerigger (jack-up) fra verftet Keppel FELS til minst 2022, mener analytikeren at det vil ha behov for rundt 150 millioner dollar i ny likviditet til oppstartskostnader for de andre riggene. Det tilsvarer rundt 1,3 milliarder kroner.

Samtidig må Borr Drilling få flere rigger i jobb. Huseby Karlsen mener imidlertid at riggselskapet er godt posisjonert til å vinne kontrakter, i et marked hvor etterspørselen og ratene blir gradvis bedre. Majoriteten av nye slutninger gjøres i området 70-90.000 dollar dagen, ifølge analytikeren.

DNB Markets har et kursmål på 85 kroner på Borr Drilling-aksjen, som torsdag ble omsatt på rundt 71,50 kroner.