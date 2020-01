Sparebank 1 Markets oppgraderer PGS til kjøp

Sparebank 1 Markets oppgraderer PGS fra nøytral til kjøp og jekker opp kursmålet fra 16 til 24 kroner, går det ifølge TDN Direkt frem av en oppdatering mandag.

Meglerhuset beskriver den kommende finansieringen som en nøkkel for investeringscaset, og ser nå en høyere sannsynlighet for et positivt utfall.

«Ettersom PGS er forventet å generere betydelig fri kontantstrøm i fjerde og første kvartal, bør finansieringsbehovet være lavere enn de 940 millioner dollarene i gjeld med forfall i 2020 og 2021», skriver Sparebank 1 Markets ifølge nyhetsbyrået.

Meglerhuset øyner også en videre oppgang i dagratene.

PGS stiger 3,8 prosent til 18,08 kroner på Oslo Børs mandag formiddag.

Sparebank 1 Markets ser dermed en oppside i aksjen på 33 prosent fra dagens nivåer.