DNB Markets: Borr Drilling godt posisjonert for Abu Dhabi-kontrakter

DNB Markets skriver i dagens aksjerapport at oljeselskapet i Abu Dhabi, ADNOC, vil kunne sørge for nyhetsstrømmen i jack-up-markedet fremover.

«Selskapet meldes nok en gang å være i gang med å sikre inntil 16 riggenheter for oppstart i 2020 og 2021. Hvordan de velger å gjøre dette er fortsatt åpent; tradisjonell charter, JV og/eller kjøp», skriver meglerhuset.

Utenom riggselskapene påpeker analytikere i tillegg på at enkelte av verftene har tilgjengelige enheter de «antagelig gjerne vil ha plassert et annet sted».

– Borr Drilling godt posisjonert

«Basert på ventede kravspesifikasjoner ser imidlertid Borr Drilling ut til å være godt posisjonert for noen av disse kontraktene, fulgt av blant annet COSL, Shelf Drilling, Northern Offshore og Oro Negro», går det frem av rapporten.

«Det betyr at samtidig som konkurransen om avtalen vil være betydelig, så vil også alle aktørene kunne nyte godt av at en eventuell bekreftelse av 16 enheter vil kunne løfte den samlede kapasitetsutnyttelsen innen sektoren godt over 90 prosent», heter det videre.

Borr Drilling stiger 0,4 prosent til 69,09 kroner i tidlig handel på Oslo Børs tirsdag. Shelf Drilling faller 0,9 prosent til 23 kroner, mens Northern Drilling så langt ikke er omsatt.