«West Mira»-livbåt funnet etter én uke på havet

For én uke siden skrev Finansavisen at boreriggen «West Mira» hadde mistet en livbåt etter å ha blitt truffet av en stor bølge, rett under en av livbåtstasjonene.

Nå er den savnede livbåten kommet til rette igjen etter at den lørdag kveld ble obeservert av et russisk oljetankskip om lag 60 nautiske mil vest av Røst.

Livbåten ble plukket opp av Kystvakten og slept inn til Svolvær for videre undersøkelser, opplyser kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea til Finansavisen.

Har startet granskning

Riggen, som eies av John Fredriksens riggselskap Northern Ocean, var på oppdrag for Wintershall Dea på Haltenbanken i Norskehavet da livbåten løsnet og falt i sjøen.

I luftlinje er funnstedet rundt 319 kilometer fra der livbåten forsvant nøyaktig én uke tidligere, ifølge Hjertvik.

Området var preget av svært dårlig vær da hendelsen inntraff. All aktivitet på «West Mira» var derfor innstilt. Det er fremdeles nok livbåtkapasitet til mannskapet om bord på riggen.

– Det er startet en granskning for å fastslå årsakene til hendelsen. Før granskningen er ferdig, er det umulig å spekulere i årsaken til at livbåten løsnet fra livbåtstasjonen, sa Hjertvik i forrige uke.

Solstad Offshores ankerhåndteringsskip «Normand Prosper» ble umiddelbart satt inn i søket til en rate på rundt 90.000 kroner pr. dag, ifølge Finansavisens opplysninger.