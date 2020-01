PGS varsler refinansiering til 7,1 milliarder

Seismikkselskapet melder ved børsslutt at det har mottatt låneforpliktelser på 489 millioner dollar, i tillegg til en forlengelse på selskapets nåværende kredittfasilitet på 215 millioner dollar. Kredittfasiliteten som opprinnelig hadde forfall i september utvides med tre år, til september 2023.

Det skal også hentes inn 850 millioner kroner gjennom en rettet emisjon, i tillegg til at det vurderes en reparasjonsemisjon.

Til sammen skal det sprøytes inn om lag 7,1 milliarder kroner.

Forrige gang selskapet forsøkte seg på en refinansiering i juni 2019 ble det til slutt nødt til å trekke planen tilbake, blant annet grunnet lav oljepris og økt volatilitet i markedet.

Senest i juli var adm. direktør Rune Olav Pedersen klar på at seismikkselskapet skulle klare å dra i land en refinansiering uten å hente inn mer egenkapital.

Slapp 2019-tall

I børsmeldingen legges det også frem ureviderte nøkkeltall for fjoråret, blant annet et ebit-resultat på om lag 54,6 millioner dollar, opp fra 39,4 millioner dollar i 2018. I 2019-regnskapet er det ventet at PGS vil ha en netto rentebærende gjeld på drøyt 1 milliard dollar.

Ved utgangen av fjoråret hadde selskapet en ordrereserve på 322 millioner dollar, opp fra 163 millioner dollar ved utgangen av 2018.

Resultatet er ventet å ende på minus 37,6 millioner dollar før skatt, opp fra minus 47,9 millioner dollar i 2018.

Resultat pr. aksje for fjoråret er ventet å å havne på minus 0,21 dollar, mot minus 0,26 dollar året før.

Endelig fasit for fjerde kvartal og foreløpige tall for 2019 legges frem på kapitalmarkedsdagen 30. januar.