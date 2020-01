Nordnet flagger igjen i Archer

I 13-tiden onsdag ble det meldt over børs at Nordnet, via datterselskapene Nordnet Pensionsförsäkring og Nordnet Livsforsikring, hadde kjøpt 25.000 aksjer i Archer og med det passert flaggegrensen ved 5 prosent.

Kjøpet bragte Nordnets samlede Archer-beholdning opp i 7.403.794 aksjer, eller 5,00 prosent, i det John Fredriksen-dominerte brønntjenesteselskapet.

Først kjøp, så salg

To timer senere kom det børsmelding om at Nordnet flagget på ny:

Via datterselskapene Nordnet Pensionsförsäkring og Nordnet Livsforsikring var det blitt solgt solgt 18.151 Archer-aksjer.

Det gir en samlet beholdning for Nordnet på 7.385.943 aksjer i Archer, som tilsvarer 4,99 prosent.

Tredje størst

Beholdningen kvalifiserer stadig for en tredjeplass på listen over Archers største aksjonærer.

Pr. 31. desember 2019 toppet Seadrill JU Newco Bermuda med 15,6 prosent og Fredriksens Hemen Holding med 12,6 prosent.

En halvtime før Oslo Børs' stengetid var Archer-aksjen ned 0,9 prosent til 3,23 kroner.

De seneste 12 månedene er aksjen ned rundt 34 prosent.