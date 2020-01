Flere nye kontrakter til DOF

DOF Subsea er tildelt flere kontrakter fra ikke-navngitte kunder i Nord-Amerika, fremgår det av en børsmelding.

Kontraktene gjelder arbeid i landene Guyana, Trinidad og Canada, og omfatter blant annet installasjonsaktiviteter og brønnhodefjerning.

Konstruksjonsfartøyet «Skandi Neptune» vil bli benyttet i alle disse kontraktene.



Dessuten er konstruksjonsfartøyet (CSV) «Harvey Deep Sea» tildelt en kontrakt for en større havbunnsundersøkelse i Mexicogulfen pluss mindre oppdrag innen lett konstruksjon samt inspeksjon, vedlikehold og reparasjon (IMR). DOF opplyser at kontraktstildelingene sikrer god utnyttelse for dette fartøyet i første halvår.