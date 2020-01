Britiske myndigheter skeptiske til Prosafe-fusjon

Prosafe melder i en børsmelding at konkurransemyndighetene i Storbritannia (CMA) foreløpig har konkludert med at blokkering av en fusjon mellom boligriggselskapene Prosafe og Floatel International vil være eneste måte å motvirke deres bekymringer.

Prosafe skal nå studere CMAs konklusjoner og argumenter, før selskapet skal gi en respons til CMA innen 20. februar. Årsaken til at Prosafe og Floatel i fjor opplyste om at de ønsket å fusjonere, er at de skal sikre konkurransekraft i markedet for offshore boligrigger. Selskapene leverer innkvarteringstjenester til ansatte i olje- og gassindustrien.

– Kombinasjonen Prosafe og Floatel vil kunne tilby et bedre produkt til kundene, gjennom en mer fleksibel og geografisk spredt flåte. Vi vil i enda større grad kunne tilby riktig kapasitet til rett tid i alle sentrale regioner for offshore olje og gass, sa styreleder Glen Rødland i Prosafe i en pressemelding i fjor.

Prosafe er hittil i år opp 49,73 prosent på Oslo Børs.