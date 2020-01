Millionkontrakt til Awilco Drilling

Riggselskapet Awilco Drilling har signert en intensjonsavtale for plugge- og avviklingsarbeid ved tre brønner, går det frem av en børsmelding. Kunden er ikke navngitt.

Arbeidet er ventet å ta hundre dager med oppstart tidlig i mai. Kontraksverdien er beregnet til 13,8 millioner dollar. Det tilsvarer drøyt 127 millioner kroner.

Det kommer godt med for Awilco Drilling som tidligere denne uken var i all-time low på Oslo Børs til en kurs på 12,50 kroner. Aksjen har tapt seg 16,45 prosent etter nyttår, og 56,25 prosent det seneste året.

I tredje kvartal hadde Awilco Drilling et nettotap på 0,9 millioner dollar, mot et underskudd på 10,2 millioner dollar ved samme passering i fjor. 25. februar legger selskapet frem tallene for fjerde kvartal og året 2019.