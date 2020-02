Maersk Drilling økte omsetningen

Oljeserviceselskapet hadde en omsetning på 305 millioner dollar i kvartalet, hvilket er opp elleve millioner fra 2018.

Maersk Drillings gjennomsnittligerate for deres rigger var på 200.000 dollar pr. dag i kvartalet, solid opp fra 183.000 i 2018.

Selskapet hadde i fjerde kvartal en utnyttelsesgrad på 76 prosent, akkurat som i 2018. Ordrereserven var ved årsskiftet på 2,1 milliarder kroner, akkurat som 30. september.

For 2020 venter Maersk Drilling en EBITDA før spesielle poster på mellom 400 og 500 millioner dollar, mot 415 millioner dollar i 2019. Driftsinvesteringene for dette året er beregnet til mellom 150 og 200 millioner dollar. For 2019 var dette tallet 309 millioner dollar.