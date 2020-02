Rekordresultat fra EMGS

SE DIREKTE: Følg EMGS' kvartalpresentasjon her.

Seismikkselskapet EMGS har rapportert om rekordhøye inntekter på 37,2 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, opp fra 13,4 millioner dollar i samme periode i fjor. Det har resultert i et justert driftsresultat før avskrivninger på 20,9 millioner dollar, opp fra 0,2 millioner dollar.

- Vi presenterer i dag både et veldig sterkt resultat for 2019 og et rekordsterkt kvartalsresultat. Dette reflekterer god kapasitetsutnyttelse i 2019 med to store langsiktige kontrakter og fortsatt disiplin på kostnadssiden, sier EMGS-sjef Bjørn Petter Lindhom.

Samtidig rapporterer selskapet om en ordrereserve på 58 millioner dollar, men at de fortsetter å slite med forsinkede betalinger knyttet til pågående kontraktskjøp.

EMGS (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 37,2 13,4 Driftsresultat 18,6 -6,3 Resultat før skatt 18,5 -7,3 Resultat etter skatt 17,9 -7,1