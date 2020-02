SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen.

Aker Solutions melder om driftsinntekter på 7.438 millioner kroner i fjerde kvartal.

Dette er én milliard kroner over konsensus. Selskapet forklarer fremgangen fra i fjor med blant annet fremgang i og leveringer av nøkkelprosjekter.

I forkant av presentasjonen ventet nemlig analytikerne, ifølge data InFront har hentet inn for TDN Direkt, en omsetning på 6,4 milliarder kroner.

Derimot var driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) svakere enn ventet, med 434 millioner mot ventede 488 millioner kroner.

Bra ordreinntak

På forhånd skrev Paretos oljeserviceteam at selskapets ordreinntak i fjor var svakere enn sammenlignbare selskaper. Meglerhuset ventet et ordreinntak i kvartalet på 5 milliarder kroner, og et samlet ordreinntak for fjoråret på om lag 19 milliarder kroner.

Ordreinngangen kom inn på 5,6 milliarder kroner i kvartalet, noe som bringer ordreboken til 25,4 milliarder kroner.

Til sammenligning hadde Aker Solutions et samlet ordreinntak på 25,4 milliarder ved utgangen av 2018. Ordrereserven ved utgangen av fjerde kvartal 2018 var på 35,1 milliarder kroner.

Rekordetterspørsel

Aker Solutions opplevde et nytt år med rekordetterspørsel etter såkalte front-end engineering-tjenester. I fjerde kvartal ble Aker Solutions til 40 slike kontrakter, noe som bringer totalen fopr fjoråret opp i rekordhøye 151. 1/3 av disse var internasjonale kontrakter.

Selskapet mener investeringer i digitalisering og lavkarbon-løsninger har vist seg å være avgjørende faktorer i å sikre nye kontrakter.

Selskapet lanserte sin oppdaterte «20/25/30»strategi i oktober 2019.

Aker Solutions (Mill. kr) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 7.438 6.954 Driftsresultat (EBITDA) 434 483 Resultat før skatt -176 227 Resultat etter skatt -148 178