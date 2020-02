John Fredriksens nye riggselskap Northern Ocean (NOL) ventes å være i handel på Oslo Børs, alternativt Oslo Axess, 27. februar, går det frem av en børsmelding.

For å tilfredsstille visse vilkår for noteringen, er Ole Falk Hansen og Botes de Vries utpekt som nye styremedlemmer fra første dag i handel.

Northern Drilling (NODL) har ifølge meldingen besluttet å tilby aksjonærene et bytte av aksjer i NODL mot aksjer i NOL, der 2,0316 NODL-aksjer byttes til én NOL-aksje.

Byttetilbudet omfatter maksimalt rundt 85 prosent av NODL-aksjene, tilsvarende opptil 91,4 millioner aksjer. NODL-aksjene som byttes vil bli slettet ved oppgjør og da redusere antallet utestående aksjer.

Største aksjonær i NODL, John Fredriksen, har indikert at han vil akseptere byttehandelen med et antall aksjer som gjør at han ikke vannes ut i NODL.

NOL vil også gjennomføre en reparasjonsemisjon på opptil 1.872.659 NOL-aksjer til kurs 49 kroner mot aksjonærene som ikke deltok i fjorårets rettede emisjon, noe som i så fall vil bringe inn rundt 92 millioner kroner i bruttoproveny.

Det var i fjor at NODL skilte ut to av sine rigger, West Mira og West Bollista, i et nytt selskap (NOL) for bedre å få frem verdiene i flåten.

Les mer her.