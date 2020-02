«Island Victory» fikk jobb på direkten

Island Offshore har tatt levering av det splitter nye ankerhåndteringsskipet (AHTS) «Island Victory». Fredag ble det døpt under en seremoni ved verftet Vard Langsten.

Om én uke, nærmere bestemt fredag den 13., starter det på sitt aller første oppdrag i spotmarkedet. Ifølge Clarksons Platou er skipet hyret inn av Ross Offshore.

Deretter skal det inn på kontrakter i både Barentshavet og Mexicogolfen. Potensielt kan disse vare til utgangen av oktober, ifølge en pressemelding.

I november sa adm.dir. Tommy Walaunet til Finansavisen at de hadde sikret 100 dager med arbeid til skipet i 2020, og presiserte samtidig at det kunne bli mer.

– I tillegg arbeides det med en rekke prosjekter som kan gi mer arbeid i 2020 og senere, sa han.

Kraftplugg

– Vi opplever stor interesse for nybygget, og det at «Island Victory» nå kan gå rett på jobb og være beskjeftiget i flere måneder bekrefter dette. Vi forventer at oppmerksomheten rundt båten bare vil øke nå som vi skal ut og bevise hvilke kapasiteter som bor i denne kraftpluggen, sier Walaunet fredag.

Kraftplugg er bare fornavnet. I høst knuste skipet både forventninger og rekorder da slepekraften ble målt til hele 477 tonn, det kraftigste for denne type fartøy noensinne.

Solstad Offshores 11 år gamle «Far Samson» er det eneste fartøyet som er i nærheten med en slepekraft på 423 tonn.

Flere bruksområder

«Island Victory» kan brukes til et vidt spekter av arbeidsoppgaver.

Blant annet prelegging av ankersystemer, installasjon av subseautstyr, vedlikehold av brønner, vanlig ankerhåndtering, installasjon av vindmøller til havs, og som boligskip.

Dekksarealet er på 1.100 kvadratmeter, og blant utstyret er en 250-tonns offshorekran, to ROV-er og en stor «moonpool». Totalt er det sengeplass til 110 personer.

Prislappen skal ligge på rundt én milliard norske kroner.