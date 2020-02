Aker Solutions nedgradert

Tre ulike meglerhus justerer ned kursmålet for Aker Solutions etter fremleggelsen av kvartalsrapporten på fredag, skriver TDN Direkt.

STORAKSJONÆR: Kjell Inge Røkke. Foto: NTB Scanpix

Arctic Securities har satt ned kursmålet for Aker Solutions til 18 kroner, mens den tidligere lå på 33 kroner. Meglerhuset mener den oppdaterte guidingen for 2020 og kontraktsdekning under historisk snitt gir små muligheter for økte inntekter i tiden fremover, samtidig som de ser lite støtte til fri kontantstrøm og avkastning på sysselsatt kapital.

Verre enn dårlig

DNB Markets nedgraderer også Aker Solutions fra kjøp til hold, og samtidig flytte kursmålet fra 26 kroner til 16 kroner.

DNB Markets mener at selskapets guiding og utsikter for 2020 kan kategoriseres som "verre enn dårlige" og har vanskeligheter med å se at Aker Solutions klarer å hente seg inn i 2021.

"Vi tror selskapet må bygge tillit før det kan handles for nærmere fair value", skriver DNB Markets.

Mulighet for comeback

ABG Sundal Collier derimot opprettholder sin kjøpsanbefaling, til tross for at de nedjusterer kursmålet fra 30 kroner til 20 kroner, skriver TDN Direkt.

"Når det er sagt tror vi det er mulig å delevis reversere skaden gjennom et comeback i ordreinngangen i år, og operasjonell skalering på økt aktivitet i 2021", melder meglerhuset.

ABG innrømmer at det vil ta tid for Aker Solutions å gjennvinne investorenes tillit, og de vil oppdatere sine estimater på bakrunn av selskapets marginutsikter.

Aker Solutions startet dagen ned 5 prosent, og har falt over 45 prosent på børsen hittil i år.