Diamond Offshore Drilling slo forventingene

Det amerikanske riggselskapet Diamond Offshore Drilling la mandag frem sine resultater for fjerde kvartal.

Riggselskapet omsatte for 276 millioner dollar i kvartalet og hadde et nettotap på 74,7 millioner dollar. Resultat pr. aksje endte på minus 0,45 dollar.

På forhånd hadde analytikerne, ifølge aksjeplattformen Seeking Alpha, ventet et resultat pr. aksje på minus 0,64 dollar og en omsetning på 249,25 millioner dollar.

I samme periode året før hadde selskapet nettotap på 79 millioner dollar, tilsvarende et tap pr. aksje på 0,58 dollar.

Hele fjoråret sett under ett hadde riggselskapet inntekter på 934,9 millioner dollar og et tap pr. aksje på 2,60 dollar.

59 prosent i arbeid

I fjorårets siste kvartal hadde flåten på 15 rigger en utnyttelsesgrad på 59 prosent, med en gjennomsnittlig dagrate på 264.000 dollar. I fjerde kvartal 2018 var gjennomsnittsraten på 315.000 dollar pr. dag, og 46 prosent av flåten var i arbeid.

– Dagratene har økt for alle riggtyper, men det går fremdeles tregt, særlig for boreskipene. Vi venter negativ kontantstrøm for 2020 og at vi vil begynne å trekke på kredittfasiliteten som enn så lenge har stått urørt, sa adm. direktør i Diamond Offshore, Marc Edwards, under kvartalspresentasjonen mandag ettermiddag, norsk tid.

Han la til:

– Det er helt opp til markedet om vi har positiv fri kontantstrøm etter 2020.

Diamond Offshore Drilling (Mill. USD) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 276,3 232,5 Driftsresultat −48,9 −37,2 Resultat etter skatt −74,8 −79,2

Store investeringer

I 2019 ble det ifølge Edwards gjort uvanlig store investeringer, i løpet av året ble det gjort investeringer for 329 millioner dollar. I år er det satt av mellom 190 og 210 millioner dollar, som blant annet omfatter to verftsopphold for to enheter.

For første kvartal venter selskapet inntekter mellom 205 og 215 millioner dollar. Nedgangen fra fjerde kvartal skyldes blant annet at en rigg allerede har tilbragt to uker på et planlagt verftsopphold.

I løpet av fjoråret hadde selskapet et ordreinntak på 620 millioner dollar, hvorav 50 millioner ble hentet inn i fjerde kvartal gjennom en 12-måneders kontraktsforlengelse for riggen «Ocean Patriot» i Nordsjøen.

Pr. 1. januar hadde selskapet en ordrebok verdt 1,6 milliarder dollar, mot 2 milliarder dollar ved inngangen til 2019.