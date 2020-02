Mermaid Maritime vil innta Nordsjøen

Datterselskapet Mermaid Subsea Services UK er ifølge en melding opprettet for å gjøre selskapet i stand til å yte subsea- og subsearelaterte tjenester i Nordsjøen.

Opprettelsen er finansiert med egne midler, opplyses det.

Selskapets kjerneflåte består av fire subseaskip. I tillegg eier selskapet tre eldre offshoreskip som er lagt ut for salg.

I en investerpresentasjon fra mars 2019 ble det opplyst at de ser på muligheten for å sikre seg enda større DP3 subseaskip for å øke den globale konkurranseeven.

Mermaid, med hovedkontor i Thailand, er i tillegg medeier i Seadrill-dominerte Asia Offshore Drilling Limited, som eier tre oppjekkbare borerigger