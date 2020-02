Svakere fra TGS-Nopec

TGS-Nopec satt i fjerde kvartal igjen med et resultat før skatt på 67,2 millioner dollar. Omsetningen falt til 218,8 millioner dollar, ned fra 274,5 millioner dollar i samme periode året før.

Selskapet melder samtidig om en segmentomsetning på 232 millioner dollar, noe som ifølge rapporten tilsier en vekst på 23 prosent sammenlignet med tallene fra fjerde kvartal 2018.

Ved utgangen av kvartalet var selskapets ordrebok på 181 millioner dollar, mot 69 millioner dollar ved utgangen av samme kvartal året før.

Styret i TGS ønsker å betale et utbytte for fjerde kvartal på 0,375 dollar per aksje. Det var på forhånd ventet et utbytte på 0,305 dollar.

Seismikkselskapet melder i rapporten at de i 2020 venter multiklientinvesteringer på cirka 450 millioner dollar.

TGS (Mill. USD) 4.kv/19 4.kv/18 Driftsinntekter 218,8 274,5 Driftsresultat 69,6 145,9 Resultat før skatt 67,2 147,2 Resultat etter skatt 56,7 124,9