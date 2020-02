Prosafe og Floatel avbryter fusjonen

Prosafe og Floatel International har besluttet å avbryte fusjonsprosessen på grunn av finansiell usikkerhet og prosessrisiko, opplyses det i en melding.

Ifølge Prosafe er det nå usannsynlig at en fusjon mellom de to selskapene vil skje på kort sikt.

Selskapet melder også at de fortsetter diskusjoner med lånegiverne, og at de nå har mottatt samtykke fra alle om å utsette ytterligere betaling av avdrag og renter på to av selskapets fasiliteter på henholdsvis 288 og 1.300 millioner dollar til 31. mars.

Betaling av siste avdrag til Cosco for «Safe Notos» forbli som meldt 14. januar, beting av pågående samtale med Cosco og lånegivere.