Færre rigger i drift i Nord-Amerika

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viser at det per dags dato er 1045 rigger i drift. Det er to færre enn for en uke siden, og 230 færre enn på samme tidspunkt i fjor.

I USA steg antallet aktive oljerigger med to til 676, mens antallet aktive gassrigger falt med én til 110. I Canada steg antallet aktive oljerigger med fem til 172, mens antallet aktive gassrigger falt med syv til 83.

I Mexicogulfen var antallet aktive rigger uendret til 23.

Riggtellingen blir sett på som en tidlig indikator på fremtidig oljeproduksjon.

Ved 19-tiden er Brent-oljen opp 0,78 prosent til 56,88 dollar per fat, mens WTI-oljen er opp 0,60 prosent til 51,81 dollar per fat.

Oljeprisene har løftet seg denne uken på håp om at forstyrrelsene som følge av coronaviruset skal bli kortvarige.

- Oljeprisene virker å ha stabilisert seg denne uken på optimisme om at Opec+ igjen vil gjøre det som trengs for å stramme inn produksjonen og på håp om at koronavirus-toppen nærmer seg, sa senioranalytiker Edward Moya i Oanda til Reuters.

Siden nyttår er Brent-oljen ned om lag 15 prosent.