Seabird fatter flere tiltak

SeaBird Exploration har inngått en treårig fasilitet med SpareBank 1 SMN om 16 millioner dollar i sikret kreditt, opplyser seismikkselskapet i en melding mandag kveld.

Det tilsvarer omtrent 150 millioner kroner.

Lånet skal hovedsakelig benyttes til å nedbetale det utestående obligasjonslånet SBX04 med utløp i juni. Samtidig skal resterende kapital benyttes til å klargjøre fartøyet «Fulmar Explorer» for seismikkoppdrag. Markedsføringen av fartøyet begynner øyeblikkelig.

Videre har selskapet signert en toårs avtale pluss to ettårs opsjoner «pay as you work»-avtale med Uksnøy & Co for fartøyet «Geo Barents» som er bygd i 2007. Fartøyet skal utstyres slik at det kan utføre 2D- og 3D-undersøkelser, og forventes tilgjengelig før utgangen av mars.

Selskapet har også besluttet at «Osprey Explorer» fra 1985 skal ut av tjeneste. Fartøyets utstyr vil bli tatt i bruk på «Geo Barents». En endelig beslutning om «Harrier Explorer» kommer til å bli tatt i god tid før skipet skal til klassing.

Etter tiltakene vil SeaBird ha en oppgradert flåte på seks fartøyer, som ifølge selskapet utgjør en moderne og konkurransedyktig flåte.