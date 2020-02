VEKSTBEDRIFT: – I løpet av fem år har vi bygget opp Optime til å bli et selskap med 50 ansatte og over 100 millioner kroner i omsetning. Da synes jeg vi kan få skryte av oss selv, sier Jan-Fredrik Carlsen (til høyre), daglig leder og gründer i Optime Subsea. For øvrig fra venstre Trond Ove Nygaard og Trond Løkka. Foto: Optime Subsea