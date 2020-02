EMGS-krakk etter bråstopp i Mexico – Styrelederen går av

Det lille seismikkselskapet Electromagnetic Geoservices (EMGS) meddelte i en oppdatering torsdag morgen at det har mottatt et varsel fra en kunde om at kunden ikke med det første vil gi selskapet ytterligere oppdrag i forbindelse med en toårig kontrakt kunngjort i juni i fjor.

Det oppgis at EMGS ikke kan vente seg nye oppdrag på kort og mellomlang sikt.EMGS har tidligere ventet at toårskontrakten ville gi selskapet betydelige oppdrag i nær fremtid.

Ifølge selskapet vil kundens ordrestans ha vesentlig skadelig effekt på selskapets inntekter og lønnsomhet. Markedet reagerte med å sende aksjen ned 30,20 prosent til 1,41 kroner.

Like før børsens stengetid sendte seismikkselskapet ut en børsmelding hvor det kommer frem at styreleder Johan Kr Mikkelsen trekker seg med umiddelbar virkning på grunn av personlige forhold.

Nåværende styremedlem Petteri Soininen er valgt som ny styreleder frem til generalforsamlingen 19. juni 2020.

Verdi opp mot 680 millioner

4. juni i fjor meldte EMGS om en flerårig kontrakt med meksikanske Pemex.

Avtalen ble da oppgitt å ha en varighet på to år og en minsteverdi på cirka 29,3 millioner dollar og en potensiell verdi på 73,3 millioner dollar. Sistnevnte beløp utgjør rundt 680 millioner kroner etter dagens vekslingskurser.

Etter hva EMGS forstår, er kundens beslutning knyttet til egne strategiske prioriteringer, og ikke relatert til EMGS' resultater knyttet til kontrakten.

Starter kostnadskutt umiddelbart

EMGS opplyser at styret nå vurderer alle mulige strategiske alternativer.

Dessuten vil selskapet umiddelbart starte et omfattende kostnadskuttprogram for å tilpasse kostnadsbasen til det nye ordrebildet.