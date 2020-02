Northern Ocean: John Fredriksen oppdaterer

For to uker siden kunne John Fredriksen fortelle at han tar riggselskapet Northern Ocean på børs rundt 27. februar, det vil si om en uke.

Samtidig lanserte Fredriksen et byttetilbud til Northern Drilling-aksjonærene, som kan bytte 2,03 aksjer mot én aksje i Northern Ocean.

Resultatet fra byttetilbudet er ventet på eller rundt 26. februar, så fort opptelling av aksepter i tilbudet er sluttført, går det frem av en børsmelding fredag.

Handelen i Northern Drilling er pauset fredag morgen, i påvente av en melding fra selskapet.

Les mer her.