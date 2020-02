Pål Kibsgaard tjente 207 millioner kroner i fjor

Nordmannen Pål Kibsgaard (52) har gjort en kometkarrière i Schlumberger, som er verdens største oljeserviceselskap. I august i fjor gikk han av som toppsjef, etter en lang årrekke i selskapet.

Han har blant annet styrt Schlumberger gjennom oljeprisfall, nedbemannet 60.000 stillinger og fått selskapet på rett kjøl igjen.

Siden 2011 har Kibsgaard tjent til sammen 143 millioner dollar, tilsvarende én milliard kroner basert på løpende dollarkurser. Det var Dagens Næringsliv som omtalte saken først.

I 2019 fikk sunnmøringen en total lønnspakke på 22,2 millioner dollar, tilsvarende vel 207 millioner kroner.

Det er betydelig opp fra 2017 og 2018, da han mottok henholdsvis 20,8 og 16,2 millioner dollar i lønn. Lønnspakken består av lønn, aksjer i bonusprogrammet, pensjon og andre ytelser.

Heftig konkurranseklausul

Men Schlumberger er redd for at Kibsgaard skal bruke sin innsikt for å konkurrere med dem. I årsrapporten står det at han vil motta 2 millioner dollar pr. år frem til 31. juli 2022, for å ikke ta på seg arbeidsoppgaver som er i direkte konkurranse med Schlumberger. Det tilsvarer 18,7 millioner kroner.

«Styret mener det er i selskapets og aksjonærenes interesser å inngå en avtale med Kibsgaard for å sikre at han ikke konkurrerer med oss i tre år, og å hindre ham fra å rekruttere nøkkelansatte, samtidig som vi sikrer at han er der for konsernsjefsjobb-overføringen, skriver selskapet», skriver Schlumberger i årsrapporten.

Kibsgaard er oppvokst i Ålesund og studerte til petroleumsingeniør ved NTNU, før han startet i ExxonMobil i 1992. Fem år senere begynte sunnmøringen i Schlumberger, hvor han var konsernsjef i åtte år og styreleder i fire år.