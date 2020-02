Axxis Geo Solutions har kunngjort at selskapet er tildelt en intensjonsavtale av et større internasjonalt oljeselskap.

Avtalen gjelder en nodeseismikkundersøkelse på havbunnen i Nordsjøen, der data for 67 kvadratkilometer skal innhentes.

Under forutsetning av at visse vilkår oppfylles, vil arbeidet starte i andre kvartal i år, opplyser selskapet, som videre anslår at det med bruk av to seismikkfartøyer vil ta cirka 30 dager å gjennomføre studien.