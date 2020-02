Gikk kraftig tilbake

Reach Subsea opplevde kraftig tilbakegang i omsetningen i fjerde kvartal 2019. Driftsinntektene gikk fra 191 millioner i det siste kvartalet i 2018 til 108 millioner i samme periode i fjor.

Dette bidro til at omsetningen for året falt fra 675 millioner til 509 millioner. Resultatet for fjerde kvartal falt fra minus 6 millioner i 2018 til minus 25 millioner i fjor, mens resultatet før skatt falt fra minus 9 til minus 36 millioner.

Redusert utnyttelse

Reach forklarer omsetningsfallet med redusert utnyttelse av selskapets fartøyer. De tre ROV-fartøyene med lavest utnyttelse i fjor forventes imidlertid å ha betydelig høyere aktivitet i år.

Selskapet melder om økt forutsigbarhet i år. De har sikret 400 prosjektdager allerede for 2020, og er i sluttforhandlinger om en kontrakt på 300 dager i tillegg.

Reach melder om en ordrereserve på 120 millioner kroner, mens selskapets tenderverdi er anslått til 2,1 milliarder kroner.

Kvartalsrapporten