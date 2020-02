Nedskriver goodwill

Subsea 7 har gjort en nedskrivning av goodwill på 100 millioner dollar i fjerde kvartal 2019. Nedskrivningen knytter seg til svakhet i markedet for vindfundamenter.

Nedskrivningen medførte at Subsea 7 fikk et driftsresultat på minus 116,3 millioner dollar i fjerde kvartal 2019, ned fra pluss 23,2 millioner dollar i samme periode året før. Det justerte resultatet før denne nedskrivningen økte fra 163 til 168 millioner dollar.

Svakere for fornybart

Subsea 7 rapporterte om et driftsresultat før avskrivninger på 631 millioner dollar for året sett under ett, hvilket ga en margin på 17 prosent som reflekterte god utvikling i enkelte prosjekter, men også lavere aktivitet innen satsingen på fornybar energi og tungløfting.

Subsea 7 hadde en ordreinngang på 3,9 milliarder dollar gjennom 2019 etter å ha vunnet åtte kontrakter i fjerde kvartal. Ved utgangen av året var ordrereserven på 5,3 milliarder dollar, hvorav 3,3 milliarder vil bli utført i 2020.

Subsea 7 S.A. (Mill. USD) 4. kv./19 4. kv./18 Driftsinntekter 889 1023 Driftsresultat -116,3 23,2 Resultat før skatt -130,7 34,8 Resultat etter skatt -129,2 -82,4