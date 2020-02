John Fredriksens Northern Ocean klar for børs

7. februar kunne John Fredriksen fortelle at han tar riggselskapet Northern Ocean på børs rundt 27. februar.

Samtidig lanserte Fredriksen et byttetilbud til Northern Drilling-aksjonærene, som kan bytte 2,03 aksjer mot én aksje i Northern Ocean.

Ifølge en børsmelding tidligere i dag viste opptellingen at 91.422.586 Northern Drilling-aksjer ble akseptert byttet med 45.000.100 aksjer i Northern Ocean.

Børsen har nå bekreftet at Northern Ocean oppfyller alle vilkår for notering på Oslo Børs, og at aksjene vil komme i handel i morgen, 27. februar.

Etter fullføringen av byttetilbudet vil John Fredriksen ha eierandeler på 39,4 og 39,5 prosent i hhv. Northern Drilling og Northern Ocean.